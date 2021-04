Liga | il Real frena | fallito l' aggancio alla vetta

Advertising

sportli26181512 : Real Madrid-Betis 0-0: Nel match della trendaduesima giornata della Liga spagnola, Real Madrid e Real Betis pareggi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid frena contro il Betis Siviglia, fallito l'aggancio alla vetta - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid frena contro il Betis Siviglia, fallito l'aggancio alla vetta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Il Real Madrid frena contro il Betis Siviglia, fallito l'aggancio alla vetta - apetrazzuolo : LIGA - Il Real Madrid frena contro il Betis Siviglia, fallito l'aggancio alla vetta -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

...in 33 partite della, contro i 73 dell'Atletico capolista, che giocherà domani al San Mames contro l'Athletic Bilbato (alle 21). Chi sta meglio è il Barcellona che ha 3 punti in meno del(68)...MADRID (SPAGNA) - Deludente pareggio per ilMadrid , che a tre giorni dalla sfida Champions con il Chelsea , non va oltre al nulla di fatto ... Quarta gara interna consecutiva dicontro gli ...Gli uomini di Zidane pareggiano in casa 0-0 e perdono l'occasione di raggiungere Simeone in testa alla classifica ...Il Real Madrid è stato fermato sullo 0-0 dal Betis in casa. L’Atletico può ora allungare in classifica e anche il Barça può tentare il sorpasso ...