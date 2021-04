Liga: il Real frena, fallito l'aggancio alla vetta (Di sabato 24 aprile 2021) Il Real Madrid frena e va sbattere su un coriaceo Betis Siviglia allenato da Manuel Pellegrini, che esce dallo stadio Alfredo di Stefano di Valdebebas con un prezioso 0 - 0 in tasca. Gli andalusi - ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) IlMadride va sbattere su un coriaceo Betis Siviglia allenato da Manuel Pellegrini, che esce dallo stadio Alfredo di Stefano di Valdebebas con un prezioso 0 - 0 in tasca. Gli andalusi - ...

