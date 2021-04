L'idiozia dei no - vax non si ferma davanti al lutto: insulti a Milva perché si era vaccinata contro il Covid (Di sabato 24 aprile 2021) I no - vax, la cui furia negazionista non si ferma neanche di fronte alla morte e al lutto, se la sono presa con Milva, la "pantera di Goro" scomparsa oggi all'età di 81 anni. Infatti Milva si era ... Leggi su globalist (Di sabato 24 aprile 2021) I no - vax, la cui furia negazionista non sineanche di fronte alla morte e al, se la sono presa con, la "pantera di Goro" scomparsa oggi all'età di 81 anni. Infattisi era ...

Advertising

Luke_Psychonaut : @rainiero43 Ma quanto vi pagano per fare le figure dei mentecatti con queste associazioni più ridicole di un comizi… - robertonegriol1 : RT @Olindo13048002: @Pontifex_it Che idiozia mondialista: sempre al soldo dei suoi padroni, vero? - Carlo213Ge : @shranucane che NATURALMENTE non è fertile. E come tale non è NATURALMENTE previsto che crescano dei figli. Fine d… - grecale66 : RT @BarbaraRaval: @OrtigiaP Ecco l'immunità! Solo dei deficienti potranno asseverare o assecondare una simile idiozia imposta. https://t.c… - BarbaraRaval : @OrtigiaP Ecco l'immunità! Solo dei deficienti potranno asseverare o assecondare una simile idiozia imposta. -