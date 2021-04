Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021) Operatrice Socio Sanitaria otterrà 90.000dall’che l’avevain tronco dopo aver richiesto FFP2. Licenziamento illegittimo. Operatrice Socio Sanitaria ottiene la vittorial’che l’aveva. L’episodio è avvenuto a luglio 2020, in una struttura appartenente ad un grande gruppo di cliniche e residenze. In piena prima ondata la collega aveva richiesto con una mail ufficiale la fornitura in struttura di mascherine FFP2 sostenendo i diritto dei lavoratori in merito di sicurezza biologica. La reazione violenta dell’si era consumata prima con una lettera con toni discutibili, poi con una convocazione per provvedimento disciplinare. Inmai avvenuto perchè è arrivata ...