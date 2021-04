Libri | Platone vale oro | record mondiale 1 milione dollari prima edizione a stampa**

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 24 aprile 2021) New York, 24 apr. – (Adnkronos) –oro sul mercato antiquario: laoriginale a stampa delle opere del grande filosofo greco, impressa in una tipografia all’interno di un convento di monache a Firenze nel 1484-85, ha stabilito il nuovo: è stata aggiudicata, ieri notte, ad un’asta di Christie’s a New York per 1.026.000(la stima era di 200.000-400.000).Si tratta del prezioso incunabolo (come sono definiti i libri stampati con la tecnica a caratteri mobili tra la metà del XV secolo e l’anno 1500 incluso) che riporta i testi digreco tradotti in latino dal celebre umanista fiorentino Marsilio Ficino, uno dei massimi studiosi della classicità durante il Rinascimento.Questo ...