Libia, ministra degli Esteri a Roma vede vicepresidente gruppo San Donato (Di sabato 24 aprile 2021) La ministra degli Esteri libica Najla al Mangoush, in visita a Roma, ha incontrato questa mattina il presidente di Gksd investment Holding e vicepresidente del gruppo ospedaliero San Donato, Kamel Ghribi. Si è trattato di un primo incontro durante il quale si sono affrontati i problemi dell’attuale situazione sanitaria libica con particolare riferimento al Covid-19. A questo riguardo il gruppo sanitario italiano ha dato piena disponibilità a supportare il Paese per coadiuvarlo nel contenimento della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Lalibica Najla al Mangoush, in visita a, ha incontrato questa mattina il presidente di Gksd investment Holding edelospedaliero San, Kamel Ghribi. Si è trattato di un primo incontro durante il quale si sono affrontati i problemi dell’attuale situazione sanitaria libica con particolare riferimento al Covid-19. A questo riguardo ilsanitario italiano ha dato piena disponibilità a supportare il Paese per coadiuvarlo nel contenimento della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

gennaromigliore : A @Montecitorio in audizione con la ministra degli esteri del Governo di unità nazionale libico. Rafforzamento cor… - babbadmnk : RT @unoscribacchino: Il governo italiano, affranto per le persone migranti lasciate morire (anche dal nostro Paese) nel Mediterraneo, chied… - timira40349237 : RT @JigginoRuss: In due giorni di incontri a Roma della ministra degli esteri libica con vari ministri del governo italiano, si confermano… - s3rpe : RT @JigginoRuss: Ieri più di 170 persone morte e disperse davanti alle coste della Libia, 104 recluse nei lager, e nel frattempo come nient… - Beatric79497880 : RT @JigginoRuss: Ieri più di 170 persone morte e disperse davanti alle coste della Libia, 104 recluse nei lager, e nel frattempo come nient… -