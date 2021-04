Libia, ministra degli Esteri a Roma incontra il vicepresidente del gruppo San Donato (Di sabato 24 aprile 2021) La ministra degli Esteri libica Najla al Mangoush , in visita a Roma , ha incontrato oggi il presidente di Gksd investment Holding e vicepresidente del g ruppo ospedaliero San Donato, Kamel Ghribi . ... Leggi su leggo (Di sabato 24 aprile 2021) Lalibica Najla al Mangoush , in visita a, hato oggi il presidente di Gksd investment Holding edel g ruppo ospedaliero San, Kamel Ghribi . ...

Advertising

gennaromigliore : A @Montecitorio in audizione con la ministra degli esteri del Governo di unità nazionale libico. Rafforzamento cor… - Stefano92651448 : RT @unoscribacchino: Il governo italiano, affranto per le persone migranti lasciate morire (anche dal nostro Paese) nel Mediterraneo, chied… - bar_rubino : RT @unoscribacchino: Il governo italiano, affranto per le persone migranti lasciate morire (anche dal nostro Paese) nel Mediterraneo, chied… - maxbass82 : RT @unoscribacchino: Il governo italiano, affranto per le persone migranti lasciate morire (anche dal nostro Paese) nel Mediterraneo, chied… - marco_bal99 : RT @JigginoRuss: Ieri più di 170 persone morte e disperse davanti alle coste della Libia, 104 recluse nei lager, e nel frattempo come nient… -