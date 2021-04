Letta, abbiamo un problema. Il caso Bologna visto dal filosofo Stefano Bonaga (Di sabato 24 aprile 2021) Roma. La città dell’Ulivo, la città del Mulino (che in questi giorni compie settant’anni), la città simbolo della sinistra italiana: eppure ora Bologna si ritrova a essere avanguardia di discordia interna al Pd, e proprio nel momento in cui il neo-segretario Enrico Letta dice al Pais, oltre che ai suoi, che le elezioni amministrative sono “il banco di prova dell’alleanza Pd-M5s”. Di fronte alla candidatura alle primarie della sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, esponente di Italia Viva, infatti, il Pd locale si è diviso. E c’è chi appoggia Conti, come l’assessore al Lavoro della giunta Merola Marco Lombardo; chi dice – come il candidato alle primarie e assessore alla Cultura di Virginio Merola Matteo Lepore – che “come è stato cacciato da Bologna Matteo Salvini verrà cacciato anche Matteo Renzi” (a mezzo sconfitta di Conti); chi con ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Roma. La città dell’Ulivo, la città del Mulino (che in questi giorni compie settant’anni), la città simbolo della sinistra italiana: eppure orasi ritrova a essere avanguardia di discordia interna al Pd, e proprio nel momento in cui il neo-segretario Enricodice al Pais, oltre che ai suoi, che le elezioni amministrative sono “il banco di prova dell’alleanza Pd-M5s”. Di fronte alla candidatura alle primarie della sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, esponente di Italia Viva, infatti, il Pd locale si è diviso. E c’è chi appoggia Conti, come l’assessore al Lavoro della giunta Merola Marco Lombardo; chi dice – come il candidato alle primarie e assessore alla Cultura di Virginio Merola Matteo Lepore – che “come è stato cacciato daMatteo Salvini verrà cacciato anche Matteo Renzi” (a mezzo sconfitta di Conti); chi con ...

