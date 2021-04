Le Previsioni Meteo per la Festa di Liberazione: sarà una splendida domenica di sole a Reggio Calabria e Messina (Di sabato 24 aprile 2021) Le Previsioni Meteo per il 25 Aprile: sarà una Festa di Liberazione all’insegna del caldo e del bel tempo in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina Dopo due giorni di maltempo e piogge battente, in riva allo Stretto, in concomitanza con la Festa di Liberazione, tornano il sole ed il bel tempo. sarà, quindi, una domenica 25 Aprile adatta ad ogni tipo di attività all’aperto, nel rispetto delle norme anti-Covid, con temperature che raggiungeranno i +23°-+24° a Reggio Calabria e Messina (non succedeva dallo scorso ottobre). Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb 25 ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Leper il 25 Aprile:unadiall’insegna del caldo e del bel tempo in riva allo Stretto traDopo due giorni di maltempo e piogge battente, in riva allo Stretto, in concomitanza con ladi, tornano iled il bel tempo., quindi, una25 Aprile adatta ad ogni tipo di attività all’aperto, nel rispetto delle norme anti-Covid, con temperature che raggiungeranno i +23°-+24° a(non succedeva dallo scorso ottobre). Per maggiori dettagli consultareWeb 25 ...

