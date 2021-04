Le previsioni meteo di domenica 25 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Giornata all’insegna del bel tempo al Sud. – Sarà un 25 aprile all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Giornata all’insegna del bel tempo al Nord. Possibili velature interesseranno le zone interne nel pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un considerevole aumento con le massima che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno anche al Centro ma con possibili addensamenti compatti sull’Appennino. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 24 gradi. Sud – Cielo sereno e ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali Giornata ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Giornata all’insegna del bel tempo al Sud. – Sarà un 25all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Giornata all’insegna del bel tempo al Nord. Possibili velature interesseranno le zone interne nel pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare un considerevole aumento con le massima che raggiungeranno i 25 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno anche al Centro ma con possibili addensamenti compatti sull’Appennino. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 24 gradi. Sud – Cielo sereno e ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali Giornata ...

Advertising

Valtubo : Su #Valtubo il #blog dei chiancianesi Nuove previsioni su #Meteo #Chianciano!!! Clicca, leggi subito nel blog e di… - LaCittaSalerno : +++ LE PREVISIONI +++ METEO PER DOMANI 24 APRILE LEGGI QUI --> - monica_perico : RT @Antonio_Caramia: È come prendere l'ombrello guardando le previsioni meteo di 2 settimane fa. - kogane_28_ : Le previsioni del meteo per questa notte prevedono inseguimenti tra zorpe e la polizia del Twitter #TZVIP - Activnews24 : ?? #Meteo: buon proseguimento di serata da ActivNews24, ecco le previsioni del tempo per domani sabato #24aprile I… -