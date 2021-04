Le celeb che fanno le punturine e lo dicono (Di sabato 24 aprile 2021) Gli iniettabili più richiesti sono botox e filler riempitivi. Lo dice il rapporto di fine marzo dell’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, la più grande associazione specializzata al mondo che rappresenta più di 2.500 membri. Un successo legato a due fattori «Sono poco invasivi e hanno un prezzo relativamente abbordabile rispetto alle opzioni chirurgiche», afferma Phillip R. Langsdon, Presidente AAFPRS. E poi, secondo lo studio Allergan 360° Aesthetics, il 45% degli intervistati ritiene che prevenire i segni dell’invecchiamento sia la prima motivazione che spinge a considerare un trattamento di medicina estetica. Non solo. Il 50% delle donne guarda ai personaggi famosi della tivù e del cinema per definire il proprio ideale di attrattività, mentre il 42% è d’accordo nell’affermare che «Voglio essere uguale a qualcun altro… per esempio un vip». Eppure, per chi vi ricorre parlare di “aiutino” è spesso un tabù. Soprattutto per le celebrità, che sono sempre molto caute nel rivelare a quali tipi di procedure cosmetiche ricorrono. Ma accanto a chi prende le distanze, come Sharon Stone che ha dichiarato a The New Yorker: «Non mi piace che la gente mi punzecchi in faccia» sono sempre più numerose quelle che iniziano a parlarne. Segno, forse, che i tempi stanno cambiando e gli iniettabili dai risultati innaturali “gommosi” ed eccessivamente “paralizzanti” stanno passando di moda. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 aprile 2021) Gli iniettabili più richiesti sono botox e filler riempitivi. Lo dice il rapporto di fine marzo dell’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, la più grande associazione specializzata al mondo che rappresenta più di 2.500 membri. Un successo legato a due fattori «Sono poco invasivi e hanno un prezzo relativamente abbordabile rispetto alle opzioni chirurgiche», afferma Phillip R. Langsdon, Presidente AAFPRS. E poi, secondo lo studio Allergan 360° Aesthetics, il 45% degli intervistati ritiene che prevenire i segni dell’invecchiamento sia la prima motivazione che spinge a considerare un trattamento di medicina estetica. Non solo. Il 50% delle donne guarda ai personaggi famosi della tivù e del cinema per definire il proprio ideale di attrattività, mentre il 42% è d’accordo nell’affermare che «Voglio essere uguale a qualcun altro… per esempio un vip». Eppure, per chi vi ricorre parlare di “aiutino” è spesso un tabù. Soprattutto per le celebrità, che sono sempre molto caute nel rivelare a quali tipi di procedure cosmetiche ricorrono. Ma accanto a chi prende le distanze, come Sharon Stone che ha dichiarato a The New Yorker: «Non mi piace che la gente mi punzecchi in faccia» sono sempre più numerose quelle che iniziano a parlarne. Segno, forse, che i tempi stanno cambiando e gli iniettabili dai risultati innaturali “gommosi” ed eccessivamente “paralizzanti” stanno passando di moda.

