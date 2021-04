Lazio-Torino | fissato il recupero | si gioca il 18 maggio

(Di sabato 24 aprile 2021) La Lega Serie A ha stabilito la data deltrache si giocherà il 18. I dettagli Si è riunito alle ore 19 il Consiglio della Lega Serie A per discutere sulla gara trache si sarebbe dovuta disputare lo scorso 2 marzo. Il match non si erato per il blocco indotto dall’ASL dia causa dei diversi casi di covid nella rosa di Nicola. Ora è ufficiale: la gara si disputerà nonostante il ricorso dellae c’è una data, la Lega ha deciso per il 18. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La sfida fra Lazio e Torino sarà recuperata il prossimo 18 maggio. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, convocato oggi alle 19 per discutere sul tema. La sfida, inizialmente programmata per il 2 marzo, non si era giocata a causa del focolaio di Covid scoppiato tra i granata.