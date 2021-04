Lazio-Milan, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 24 aprile 2021) Il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla brutta sconfitta con il Sassuolo, si prepara alla sfida esterna contro la Lazio valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma lunedì 26 aprile alle ore 20:45 all’Olimpico. Il tecnico rossonero, alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa nella giornata di domenica 25 aprile alle ore 11:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it seguirà la conferenza in diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ildi Stefano, reduce dalla brutta sconfitta con il Sassuolo, si prepara alla sfida esterna contro lavalevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma lunedì 26 aprile alle ore 20:45 all’Olimpico. Il tecnico rossonero, alla vigilia della gara, parlerà nella classicanella giornata di domenica 25 aprile alle ore 11:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it seguirà lain diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

