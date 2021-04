Lazio-Milan, Inzaghi negativo al tampone: lunedì siederà in panchina (Di sabato 24 aprile 2021) Simone Inzaghi è risultato negativo al Coronavirus: l'allenatore biancoceleste sarà presente in panchina lunedì nel match tra Lazio e Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 aprile 2021) Simoneè risultatoal Coronavirus: l'allenatore biancoceleste sarà presente innel match tra

Advertising

AntoVitiello : #Milan, #Bennacer recupera per la #Lazio, difficile #Hernandez e #Ibrahimovic (Zlatan oggi personalizzato ma ci proverà fino all'ultimo) - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - Fprime86 : RT @tuttosport: ?? #Inzaghi è guarito dal #Covid: in panchina per #LazioMilan?? - MilanReports : CM: Lazio-Milan, Pioli set to make changes in defense - Erminio69642109 : @erikpaga13 @pisto_gol E per quale motivo? Se sono arrivati più in alto di Inter, Milan, Napoli, Lazio e Roma (e qu… -