Lazio, Inzaghi negativo al COVID: torna in panchina contro il Milan (Di sabato 24 aprile 2021) Fine del calvario per Simone Inzaghi che è tornato negativo al COVID e sarà in panchina in Lazio-Milan. Le ultime Simone Inzaghi è tornato negativo al COVID: il tecnico, positivo al tampone lo scorso 7 aprile, ha finalmente ottenuto il risultato che gli consentirà di unirsi di nuovo alla squadra in vista delle ultime gare della stagione. Come riportato da Sky Sport, Inzaghi potrà essere in panchina nella sfida decisiva contro il Milan: una gara fondamentale per la Lazio per continuare a coltivare il sogno Champions League. I DETTAGLI SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Fine del calvario per Simoneche ètoale sarà inin. Le ultime Simonetoal: il tecnico, positivo al tampone lo scorso 7 aprile, ha finalmente ottenuto il risultato che gli consentirà di unirsi di nuovo alla squadra in vista delle ultime gare della stagione. Come riportato da Sky Sport,potrà essere innella sfida decisivail: una gara fondamentale per laper continuare a coltivare il sogno Champions League. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Lazio | #Inzaghi negativo al Covid: potrà tornare in panchina - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??#Lazio, #Inzaghi negativo al tampone di controllo. Rifinitura in presenza e ritorno in panchina per #LazioMilan ?? #LBDV… - LALAZIOMIA : Il tecnico Simone Inzaghi è guarito dal coronavirus - Alex_Piace : Bentornato #Mister ?? #Lazio #inzaghi #LBDV - BombeDiVlad : ??#Lazio, #Inzaghi negativo al tampone di controllo. Rifinitura in presenza e ritorno in panchina per #LazioMilan ??… -