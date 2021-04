L’Avellino presenta il progetto del nuovo stadio | sarà il sesto di proprietà in Italia

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 aprile 2021) Il futuro è oggi. L'US Avellino ha così titolato ilper la realizzazione delPartenio-Lombardi, la cui conferenza stampa si è tenuta stamattina nella sede del comune. Unodi, ilin, che verrà ultimato nel 2024 e la cui costruzione è prevista per inizio 2022.un impianto di 21.000 posti a sedere, con museo e tante aree comfort per i tifosi. Una vera innovazione. L'architetto è Zavanella, che ha progettato lo Juventus Stadium, insomma, un impianto importante per tutto il centro Sud.