Laura Pausini vincerà l'Oscar: il padre spiega perché (Di sabato 24 aprile 2021) Musica La cantante italiana più famosa al mondo è candidata nella categoria Miglior canzone con il brano Io sì/Seen, colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, con Sophia Loren Pubblicato su 24 Aprile 2021 Laura Pausini vincerà l'Oscar per la miglior canzone? Sì, secondo il padre Fabrizio. L'uomo è stato il primo a credere nella figlia e, da musicista, a introdurla nel mondo della musica. Il padre dell'artista di Solarolo è stato intervistato da Pascal Vicedomini in collegamento streaming per Los Angeles, Italia-Film, Fashion and Art Fest, la manifestazione che da 16 anni anticipa la notte più attesa per il cinema, in programma tra il Chinese Theatre di Hollywood e le ...

