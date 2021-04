Laura Pausini live al Dolby theater per la Notte degli Oscar 2021 [FOTO] (Di sabato 24 aprile 2021) LOS ANGELES – Performance di Laura Pausini al Dolby theater in occasione de La Notte degli Oscar 2021. L’artista è candidata all’Oscar come Best Original Song del film The Life Ahead di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone “Io si“, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi è il primo brano in italiano candidato e Laura Pausini lo proporrà in una performance esclusiva sulla Terrazza dell’Academy Museum del Dolby theater. “È stato tutto così magico. Appuntamento a Domenica durante il pre-show e in diretta dallo Union Station (LA) per la 93esima edizione degli Academy Awards” commenta la Pausini nella sua pagina Facebook ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) LOS ANGELES – Performance dialin occasione de La. L’artista è candidata all’come Best Original Song del film The Life Ahead di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone “Io si“, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi è il primo brano in italiano candidato elo proporrà in una performance esclusiva sulla Terrazza dell’Academy Museum del. “È stato tutto così magico. Appuntamento a Domenica durante il pre-show e in diretta dallo Union Station (LA) per la 93esima edizioneAcademy Awards” commenta lanella sua pagina Facebook ...

