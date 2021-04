Lady Diana, inquietanti retroscena sull’ipotesi di complotto (Di sabato 24 aprile 2021) Emergono nuovi retroscena sulla famosa intervista rilasciata a Panorama nel 1995 da Lady Diana Spencer, che fece tanto scalpore. Lady Diana (GettyImages)Lady Diana è da sempre riconosciuta come un’icona di bellezza ed eleganza. La principessa del popolo, nonostante sia morta d 24 anni è ancora amatissima nel Regno Unito. Non esiste giorno, infatti, che l’argomento Lady D. non venga toccato dai media si sua maestà. Negli anni la morte sopraggiunta dopo un incidente stradale a Parigi ha sempre attirato su di sé molte polemiche. Sono tante le ipotesi di complotto. In particolare a sostenere questa teoria è sempre stato Mohamed Al-Fayed. Il papà di Dodi, morto perito anche lui nel terribile sinistro avvenuto nella ... Leggi su chenews (Di sabato 24 aprile 2021) Emergono nuovisulla famosa intervista rilasciata a Panorama nel 1995 daSpencer, che fece tanto scalpore.(GettyImages)è da sempre riconosciuta come un’icona di bellezza ed eleganza. La principessa del popolo, nonostante sia morta d 24 anni è ancora amatissima nel Regno Unito. Non esiste giorno, infatti, che l’argomentoD. non venga toccato dai media si sua maestà. Negli anni la morte sopraggiunta dopo un incidente stradale a Parigi ha sempre attirato su di sé molte polemiche. Sono tante le ipotesi di. In particolare a sostenere questa teoria è sempre stato Mohamed Al-Fayed. Il papà di Dodi, morto perito anche lui nel terribile sinistro avvenuto nella ...

