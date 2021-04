La variante indiana del Covid-19 in Svizzera e Belgio: si valuta lo stop ai voli, India al collasso (Di sabato 24 aprile 2021) La variante Indiana del Covid-19 minaccia l’Europa, con il primo caso trovato in Svizzera, che valuta ora lo stop ai voli dal Paese asiatico. Una misura che ricalca quella presa dalla Gran Bretagna la settimana scorsa, quando la variante è stata rilevata in diversi casi, che hanno superato il centinaio negli scorsi giorni. Anche la Germania, nelle scorse ore, ha chiuso i voli, preoccupata dall’effetto delle mutazioni sul programma di vaccinazione. Giovedì la variante Indiana è stata individuata in Belgio, in un gruppo di studenti passati dalla Francia, posti immediatamente in isolamento. Questa variante del ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021) Ladel-19 minaccia l’Europa, con il primo caso trovato in, cheora loaidal Paese asiatico. Una misura che ricalca quella presa dalla Gran Bretagna la settimana scorsa, quando laè stata rilevata in diversi casi, che hanno superato il centinaio negli scorsi giorni. Anche la Germania, nelle scorse ore, ha chiuso i, preoccupata dall’effetto delle mutazioni sul programma di vaccinazione. Giovedì laè stata individuata in, in un gruppo di studenti passati dalla Francia, posti immediatamente in isolamento. Questadel ...

Variante indiana: cosa è, perché è temuta, l'efficacia dei vaccini ilmessaggero.it Covid, variante indiana rilevata per la prima volta in Svizzera: si valuta blocco dei voli Covid, dopo il primo caso della cosiddetta “variante indiana rilevato in Svizzera, l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) sta valutando in queste ore di inserire l’India nella lista dei paesi ...

India, gli esperti sull’aggravarsi della pandemia Covid: “Picco a metà maggio con 500.000 casi al giorno” In India, secondo gli esperti, l’aggravarsi della pandemia Covid raggiungerà il picco dei contagi a metà maggio con circa 500.000 casi al giorno.

