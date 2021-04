La showgirl e i dettagli della gravidanza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : showgirl dettagli

Donna Fanpage

La, al settimo mese di gravidanza, svelainediti della dolce attesa. Dai chili presi al nome in ballottaggio con Luna ...A Viale Mazzini si vocifera dunque che laargentina abbia ricevuto un cachet decisamente ... in merito al quale la stessa Rai ha preferito non dare. Nel mentre, pare che le nozze tra ...Belen Rodrigurez su Instagram risponde ad alcune domande dei fan sulla gravidanza, la showgirl parla delle voglie, dei chili presi e di molto altro ancora.Nell’ultimo scatto condiviso, la showgirl ha deciso di far vedere il pancione, di ormai sette mesi, ottenendo grandi consensi da parte dei fan. C’è, tuttavia, chi ha notato un dettaglio.