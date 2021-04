La Regione riapre il punto vaccinale. Che però non ha mai chiuso (Di sabato 24 aprile 2021) "Riaprite quel punto vaccinale". Lo dice la Regione che ha emesso un decreto, il n.4933 del 12 aprile, dove si dice che al S. Marta di Rivolta d'Adda si torna a vaccinare. Soddisfazione da parte di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) "Riaprite quel". Lo dice lache ha emesso un decreto, il n.4933 del 12 aprile, dove si dice che al S. Marta di Rivolta d'Adda si torna a vaccinare. Soddisfazione da parte di ...

Advertising

AlguerIT : SARDEGNA L´Italia riapre, la Sardegna unica regione in rosso - iltirreno : Vaccini in Toscana, si riapre il portale per gli over 70 - alfreaudi : RT @marco_gervasoni: Quindi non si riapre un cazzo. Se tra due settimane o a luglio la vostra regione o quella dove siete in vacanza non è… - doramengoni : La Sardegna rossa... Ma ovvio che se si riapre con una regione rendendola bianca poi i contagi raddoppiano, aument… - valentinacara9 : RT @marco_gervasoni: Quindi non si riapre un cazzo. Se tra due settimane o a luglio la vostra regione o quella dove siete in vacanza non è… -