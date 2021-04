La Puglia vola al Los Angeles Italia Film Festival con la pellicola Yellow Scarf (Di sabato 24 aprile 2021) In una gelida notte che avvolge le strade di periferia, tre giorni prima del lockdown. Un uomo compie un crimine e fugge lungo le strade della città. Contemporaneamente una giovane donna fugge dal suo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 aprile 2021) In una gelida notte che avvolge le strade di periferia, tre giorni prima del lockdown. Un uomo compie un crimine e fugge lungo le strade della città. Contemporaneamente una giovane donna fugge dal suo ...

