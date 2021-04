La Puglia torna in zona arancione, Casartigiani: «si acceleri su vaccini e aiuti alle imprese» (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile la Puglia torna in zona arancione. Si allentano le restrizioni e finalmente riaprono al pubblico le attività commerciali non essenziali, tra cui i saloni di parrucchieri e i centri estetici. «Finalmente ora, i titolari di impresa tornano a respirare un po’». Una ripartenza, quella del settore dei servizi alla persona, che abbiamo fortemente auspicato e sulla quale abbiamo anche fatto pressione a Regione e Governo. – fa sapere il segretario provinciale di Casartigiani Stefano Castronuovo – La chiusura di queste attività in zona rossa ha mortificato i professionisti e scoraggiato l’attività d’impresa a causa del dilagante fenomeno dell’abusivismo. Il protrarsi delle misure anti-covid ha infatti alimentato l’attività illegale di ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile lain. Sintano le restrizioni e finalmente riaprono al pubblico le attività commerciali non essenziali, tra cui i saloni di parrucchieri e i centri estetici. «Finalmente ora, i titolari di impresano a respirare un po’». Una ripartenza, quella del settore dei servizi alla persona, che abbiamo fortemente auspicato e sulla quale abbiamo anche fatto pressione a Regione e Governo. – fa sapere il segretario provinciale diStefano Castronuovo – La chiusura di queste attività inrossa ha mortificato i professionisti e scoraggiato l’attività d’impresa a causa del dilagante fenomeno dell’abusivismo. Il protrarsi delle misure anti-covid ha infatti alimentato l’attività illegale di ...

