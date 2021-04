La Polonia non è solo manganelli e vetrine sfasciate (Di sabato 24 aprile 2021) “Enough is enough” direbbero gli inglesi. Il troppo storpia, altera la realtà dei fatti e soprattutto trasforma la narrazione storica in retorica, le valutazioni in slogan faziosi, la critica in propaganda. E’ vero, da qualche anno alcune cabine della nave polacca navigano al buio. Il covid ha messo a dura prova il sistema sanitario del Paese, la campagna di vaccinazione procede a rilento, a differenza dell’elevato tasso dei contagi (circa 35.000 al giorno) e dei decessi (in media 400-500), la disoccupazione è in aumento, il braccio di ferro con l’Europa continua, così come la crisi che scuote la casa del PiS. Inoltre, un’ulteriore flessibilizzazione del mercato del lavoro appare un inevitabile anatema, considerato che quasi un terzo degli imprenditori intervistati sostiene di avere in programma l’automatizzazione della produzione a discapito del personale. In buona sostanza, gli ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) “Enough is enough” direbbero gli inglesi. Il troppo storpia, altera la realtà dei fatti e soprattutto trasforma la narrazione storica in retorica, le valutazioni in slogan faziosi, la critica in propaganda. E’ vero, da qualche anno alcune cabine della nave polacca navigano al buio. Il covid ha messo a dura prova il sistema sanitario del Paese, la campagna di vaccinazione procede a rilento, a differenza dell’elevato tasso dei contagi (circa 35.000 al giorno) e dei decessi (in media 400-500), la disoccupazione è in aumento, il braccio di ferro con l’Europa continua, così come la crisi che scuote la casa del PiS. Inoltre, un’ulteriore flessibilizzazione del mercato del lavoro appare un inevitabile anatema, considerato che quasi un terzo degli imprenditori intervistati sostiene di avere in programma l’automatizzazione della produzione a discapito del personale. In buona sostanza, gli ...

