La partita sul coprifuoco alle 23 è solo rinviata, Locatelli: «È ancora strategico contro i contagi». Ma come la Lega, lo chiede anche Bonaccini (Di sabato 24 aprile 2021) Il «rischio ragionato» è il mantra che ha portato il governo di Mario Draghi ad anticipare l’allentamento delle misure restrittive con l’ultimo decreto Covid. Per quanto riguarda il coprifuoco, tuttavia, si è deciso di lasciare invariato il divieto di circolazione – salvo le ormai note esigenze comprovate – dopo le 22. «Fissare un’ora di restrizione di movimento è una strategia prudenziale per mantenere una situazione di controllo dei contatti», ha detto a Repubblica Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Rispondendo alla domanda sulle pressioni arrivate dalle Regioni all’esecutivo per posticipare di un’ora l’inizio del coprifuoco, il medico ha chiarito: «La decisione del governo potrà essere rivalutata nelle prossime settimane alla luce dell’evoluzione del ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Il «rischio ragionato» è il mantra che ha portato il governo di Mario Draghi ad anticipare l’ntamento delle misure restrittive con l’ultimo decreto Covid. Per quanto riguarda il, tuttavia, si è deciso di lasciare invariato il divieto di circolazione – salvo le ormai note esigenze comprovate – dopo le 22. «Fissare un’ora di restrizione di movimento è una strategia prudenziale per mantenere una situazione dillo dei contatti», ha detto a Repubblica Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Rispondendo alla domanda sulle pressioni arrivate dRegioni all’esecutivo per posticipare di un’ora l’inizio del, il medico ha chiarito: «La decisione del governo potrà essere rivalutata nelle prossime settimane alla luce dell’evoluzione del ...

