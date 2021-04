La nuova vita dell’ex giallorosso Aruta: ora anche attore in un film (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dal sogno di debuttare con il Benevento in serie A, con tanto di richiesta al presidente Oreste Vigorito, al set cinematografico. Sossio Aruta, protagonista delle ultime stagioni del trono più famoso d’Italia (quello di Maria De Filippi, non quello di spade), non si vuol far mancare proprio nulla. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, l’ex attaccante giallorosso è impegnato da un mese nelle riprese del film “Uno strano weekend al mare”. Diretto dai registi Marco Frosini e Alessandro Ingrà, il film ha luogo a Firenze e il primo ciak è stato battuto lo scorso 23 marzo. Insieme a Sossio Aruta ci saranno il comico fiorentino Alessandro Paci, l’attore Massimo Di Stefano, il comico fucecchiese Graziano Salvadori e le attrici Benedetta Rossi, Raissa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dal sogno di debuttare con il Benevento in serie A, con tanto di richiesta al presidente Oreste Vigorito, al set cinematografico. Sossio, protagonista delle ultime stagioni del trono più famoso d’Italia (quello di Maria De Filippi, non quello di spade), non si vuol far mancare proprio nulla. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, l’ex attaccanteè impegnato da un mese nelle riprese del“Uno strano weekend al mare”. Diretto dai registi Marco Frosini e Alessandro Ingrà, ilha luogo a Firenze e il primo ciak è stato battuto lo scorso 23 marzo. Insieme a Sossioci saranno il comico fiorentino Alessandro Paci, l’Massimo Di Stefano, il comico fucecchiese Graziano Salvadori e le attrici Benedetta Rossi, Raissa ...

