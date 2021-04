La musica italiana piange la morte di Milva | la ‘Pantera di Goro’ recordwoman di Sanremo | era malata da tempo

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021) Foto di Jen Kalaene / ANSA Morta a 81 anni la cantante, ‘La Rossa’ della: il record a, il successo internazionale e la malattia Launa delle sue interpeti più importanti. Come confermato dalla figlia Martina Corgnati all’Ansa, nella giornata di ieri è scomparsa Ilvia Maria Biolcati, per tutti. La celebre cantante si è spenta a 81 anni nella sua casa di Milano, nella quale viveva insieme alla segretaria Edith e alla figlia Martina, a causa di una malattia delle quale soffriva da. Soprannominata ‘La Rossa‘, per via dei suoi lunghi capelli fiammanti (Enzo Jannacci le scrisse una canzone con questo titolo),ha realizzato più di 60 album nella sua ...