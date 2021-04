La Marina indonesiana conferma | il sottomarino disperso è affondato

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilindonesiano Nanggala,tra le acque di Java e Bali con 53i a bordo, è stato ritrovato dalle autorità del Paese a 850 metri sotto il livello del mare. L’obiettivo delle ricerche nelle scorse ore era stato subito quello di salvare l’equipaggio, le cui scorte di ossigeno erano in esaurimento. Una prima costruzione dei

Ultime Notizie dalla rete : Marina indonesiana

Lo ha dichiarato un portavoce della"Sulla base di ciò che crediamo provenga dal KRI Nanggala, abbiamo cambiato lo stato del sottomarino da 'disperso' a 'affondato'", ha spiegato ...Nel 2012 la lunga ristrutturazione in un cantiere navale sud coreano, secondo notizie della. Hadi Tjahjanto, comandante dellamilitareha dichiarato all'agenzia ...Il sottomarino indonesiano Nanggala, scomparso tra le acque di Java e Bali con 53 marinai a bordo, è stato ritrovato dalle autorità del Paese a 850 metri sotto il livello del mare. L’obiettivo delle ...Sottomarino scomparso a Bali: continuano le ricerche. Ossigeno in esaurimento per l'equipaggio Continuano senza sosta le ricerche del sottomarino KRI Nanggala 402 disperso dal 21 aprile al largo di Ba ...