La Lega Serie A annulla l’assemblea di martedì, che aveva all’ordine del giorno la Superlega (Di sabato 24 aprile 2021) Non sono arrivate, ieri, le dimissioni di Marotta e Scaroni. L’argomento non era all’ordine del giorno. In realtà, per parlare di SuperLega, i club avevano già un appuntamento per martedì prossimo. Appuntamento che, però, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, è stato annullato. “Per ora però niente dimissioni. Si va avanti così. E la riunione prevista per martedì prossimo, con al centro il tema SuperLega, è stata annullata. Ora c’è solo da far calare la temperatura con i fondi di private equity Cvc, Advent e Fsi che intanto sono alla finestra. Alcuni club vorrebbero riportare sul tavolo la loro candidatura a soci di minoranza della media company, ma al momento manca ancora un passaggio formale per farli rientrare nella partita, dopo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Non sono arrivate, ieri, le dimissioni di Marotta e Scaroni. L’argomento non eradel. In realtà, per parlare di Super, i clubno già un appuntamento perprossimo. Appuntamento che, però, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, è statoto. “Per ora però niente dimissioni. Si va avanti così. E la riunione prevista perprossimo, con al centro il tema Super, è statata. Ora c’è solo da far calare la temperatura con i fondi di private equity Cvc, Advent e Fsi che intanto sono alla finestra. Alcuni club vorrebbero riportare sul tavolo la loro candidatura a soci di minoranza della media company, ma al momento manca ancora un passaggio formale per farli rientrare nella partita, dopo ...

