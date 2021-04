La Juventus non molla Depay: sfida al Barcellona per l’attaccante (Di sabato 24 aprile 2021) Memphis Depay si libererà a parametro zero dal Lione a fine stagione: la Juventus sfida il Barcellona nella corsa all’attaccante olandese Il Barcellona e Koeman spingono per l’arrivo a parametro zero in estate di Memphis Depay, che si libererà a parametro zero fine stagione dal Lione senza il rinnovo di contratto. L’olandese sarebbe affascinato dall’idea di giocare al fianco di Messi, ma la Juventus non sarebbe ancora tagliata fuori dalla corsa per l’attaccante come riporta RMC Sport. Il CFO bianconero Paratici resterebbe sempre in prima linea per Depay e proverà a battere la concorrenza del Barça. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Memphissi libererà a parametro zero dal Lione a fine stagione: lailnella corsa alolandese Ile Koeman spingono per l’arrivo a parametro zero in estate di Memphis, che si libererà a parametro zero fine stagione dal Lione senza il rinnovo di contratto. L’olandese sarebbe affascinato dall’idea di giocare al fianco di Messi, ma lanon sarebbe ancora tagliata fuori dalla corsa percome riporta RMC Sport. Il CFO bianconero Paratici resterebbe sempre in prima linea pere proverà a battere la concorrenza del Barça. L'articolo proviene da Calcio News 24.

