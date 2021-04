La guerra dei Josh, in America scattata la folle battaglia tra omonimi. Tutto cominciato un anno fa (Di sabato 24 aprile 2021) E' cominciato alle 12 Americane, in un campo sperduto del Nebraska, uno dei pi bizzarri eventi generati sul web della storia recente. Si tratta di ci che la rete conosce come Josh Fight. Tutto nasce ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 24 aprile 2021) E'alle 12ne, in un campo sperduto del Nebraska, uno dei pi bizzarri eventi generati sul web della storia recente. Si tratta di ci che la rete conosce comeFight.nasce ...

Advertising

fleinaudi : 'À la guerre comme à la guerre'? No! Lo Stato ha l’obbligo di proteggere i militari impegnati in missioni di guerra… - BassottiViviani : RT @Davide38296157: Se vengo a sapere d’una iniziativa simile nelle scuole dei miei figli, gli scateno una guerra che neanche se la sognano! - lumberjack2303 : @l_Letizia_ E l'ho anche accennato in uno dei miei tweet precedenti, in cui avevo per giunta scritto di evitare que… - Bookterapia1 : #dalibroalfilm 24 aprile ?? La guerra dei bottoni 2011 tv2000 h 21:30 dal romanzo omonimo di Louis Pergaud ?? Poirot… - lorenzo44400758 : @EL10juve Anche i futuri avvocati dei criminali di guerra hanno delle@possibilta -

Ultime Notizie dalla rete : guerra dei La guerra dei documenti: i circoli Pd blindano Tosiani il Resto del Carlino La prigione della SuperLega I club italiani "non possono uscire", secondo Perez, che minaccia azioni legali. E rischiano "sanzioni Uefa" se restano ...

“Il sentiero dei lupi”: il regista Andrea D’Ambrosio racconta il suo Cilento Andrea D’Ambrosio è un regista e documentarista italiano, nato nel 1975 a Roccadaspide, nel cuore proprio del Cilento. Laureatosi in cinematografia, Andrea ha studiato con i più grandi maestri del cin ...

I club italiani "non possono uscire", secondo Perez, che minaccia azioni legali. E rischiano "sanzioni Uefa" se restano ...Andrea D’Ambrosio è un regista e documentarista italiano, nato nel 1975 a Roccadaspide, nel cuore proprio del Cilento. Laureatosi in cinematografia, Andrea ha studiato con i più grandi maestri del cin ...