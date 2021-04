La giustizia riparativa, quando vittima e colpevole si incontrano (Di sabato 24 aprile 2021) La nebbia si dipana lentamente. Ma quando finalmente va via riesci a vedere ì i tuoi errori con una nitidezza che neanche avresti mai potuto immaginare. E un ponte. Quello che serve a raggiungere gli altri, se non i familiari delle persone a cui hai fatto del male, almeno uomini e donne che hanno perso un loro caro a causa di una mano che, un tempo, ha compiuto gesti simili ai tuoi. Per cui tu stai pagando e ancora pagherai, ma ora con una prospettiva diversa. Volessimo raccontarla con un’immagine, partendo dal punto di vista di chi ha commesso un reato, potremmo affermare che la giustizia riparativa è quel ponte che riesce a unire gli opposti, vittima e reo, quando finalmente la nebbia si dissolve. quando, senza bypassare il diritto penale, si punta ad andare oltre. A costruire dalle ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) La nebbia si dipana lentamente. Mafinalmente va via riesci a vedere ì i tuoi errori con una nitidezza che neanche avresti mai potuto immaginare. E un ponte. Quello che serve a raggiungere gli altri, se non i familiari delle persone a cui hai fatto del male, almeno uomini e donne che hanno perso un loro caro a causa di una mano che, un tempo, ha compiuto gesti simili ai tuoi. Per cui tu stai pagando e ancora pagherai, ma ora con una prospettiva diversa. Volessimo raccontarla con un’immagine, partendo dal punto di vista di chi ha commesso un reato, potremmo affermare che laè quel ponte che riesce a unire gli opposti,e reo,finalmente la nebbia si dissolve., senza bypassare il diritto penale, si punta ad andare oltre. A costruire dalle ...

HuffPostItalia : La giustizia riparativa, quando vittima e colpevole si incontrano - verasibilio : c’è questo articolo molto bello che parla di giustizia collettiva e riparativa in relazione a dei casi di stupro in… - AvvLattari : Incontri di formazione sulla giustizia riparativa 10-17-24 maggio 2021 - parassole : Se il tema vi interessa Casa Per La Pace Milano proietterà in anteprima il documentario “Alternative al carcere: te… - SaltoBz : Cos'è la #giustizia riparativa? E perché rivolgersi a uno sportello di mediazione penale? Lo spiega Alessio Giordan… -