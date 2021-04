La compagnia del cigno 2: le anticipazioni della puntata del 25 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica sera, in prima serata, andrà in onda su Rai Uno una nuova puntata della fiction “La compagnia del cigno 2” “La compagnia del cigno 2” sta riscuotendo notevole successo, nonostante sia passati degli anni per la sua messa in onda. Su Rai Uno, domenica sera a partire dalle 21:35 verrà trasmessa la terza puntata della serie che racconta delle vite di giovani talentuosi alle prese con la musica e con le loro vite personali mentre i loro insegnanti e il mondo che li circonda vive drammi, momenti di gioia o riflessioni profonde. La serie vanta la regia di Ivan Cotroneo e un cast composto da nomi quali: Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur, Leonardo Mazzarotto e Fotinì Peluso. In questa terza puntata, gli equilibri tra tutti gli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica sera, in prima serata, andrà in onda su Rai Uno una nuovafiction “Ladel2” “Ladel2” sta riscuotendo notevole successo, nonostante sia passati degli anni per la sua messa in onda. Su Rai Uno, domenica sera a partire dalle 21:35 verrà trasmessa la terzaserie che racconta delle vite di giovani talentuosi alle prese con la musica e con le loro vite personali mentre i loro insegnanti e il mondo che li circonda vive drammi, momenti di gioia o riflessioni profonde. La serie vanta la regia di Ivan Cotroneo e un cast composto da nomi quali: Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur, Leonardo Mazzarotto e Fotinì Peluso. In questa terza, gli equilibri tra tutti gli ...

Advertising

RaiTre : Giovanissimo astro nascente del panorama musicale italiano: questa sera saremo in compagnia della talentuosa… - Linkiesta : Cala finalmente il sipario sulla farsa del grillismo (Pd permettendo). Una compagnia in disfacimento e un copione… - _Carabinieri_ : La famiglia dell'Arma dei Carabinieri si stringe nel dolore alla moglie, alla figlia, ai familiari e a tutti coloro… - Alelovesmalgy : @VERSACEHADID Purtoppo pare non sia vero alla fine... Carla Fracci è stata ospite del Balletto del Sud (la compagni… - grazia_manu : @cristianalaz Con equilibrio, è importante ed essenziale disporre del tempo solo per se stessi senza che questo ci… -