Klopp: “Ha ragione Guardiola, giochiamo troppo ma a nessuno interessa” (Di sabato 24 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato poco prima della gara di Premier League, tornando anche sui temi delle troppe partite giocate. Queste le sue parole: “Tutti sanno cosa penso sul giocare tante partite. Concordo con quello che ha detto ieri Pep. Non si possono sempre inserire nuove competizioni, è un bene che l’idea della Superlega sia scemata, ma la nuova Champions non è entusiasmante. Mi hanno fatto vedere come funziona, mi hanno chiamato dalla UEFA per un’ora. Vedremo cosa succederà: forse chiederanno di cancellare alcune coppe o di ridurre il numero delle squadre nei campionati, ma la Premier League non accetterà mai. Non chiedono mai un’opinione ai giocatori, agli allenatori e ai tifosi. Siamo già al limite, anche se qualcuno pensa che siamo pagati tanto e dobbiamo farlo. Tutti gli allenatori la pensano allo stesso modo. È troppo: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, ha parlato poco prima della gara di Premier League, tornando anche sui temi delle troppe partite giocate. Queste le sue parole: “Tutti sanno cosa penso sul giocare tante partite. Concordo con quello che ha detto ieri Pep. Non si possono sempre inserire nuove competizioni, è un bene che l’idea della Superlega sia scemata, ma la nuova Champions non è entusiasmante. Mi hanno fatto vedere come funziona, mi hanno chiamato dalla UEFA per un’ora. Vedremo cosa succederà: forse chiederanno di cancellare alcune coppe o di ridurre il numero delle squadre nei campionati, ma la Premier League non accetterà mai. Non chiedono mai un’opinione ai giocatori, agli allenatori e ai tifosi. Siamo già al limite, anche se qualcuno pensa che siamo pagati tanto e dobbiamo farlo. Tutti gli allenatori la pensano allo stesso modo. È: ...

Advertising

Daniporcelloti : @7Champions__ Vero, Insigne nel Liverpool allenato da Klopp ne farebbe 25 easy hai ragione. - ranger6714 : @VincenzoLombar1 @FrancescoOrdine @capuanogio La SL la faranno altri non appena si renderanno conto che i 12 teams… - TisoTommaso : @PeppeMur84 no pè, quelli possono avere anche ragione. Gli ipocriti sono klopp Guardiola ed herrera del psg - FedericoRuffo : @junky80 difficile dirlo...potrebbe avere ragione lei, non lo nego...mi piace pensare che alcuni fossero realmente… - kazamagio : @dan_maze Ti sei risposto da solo,il tifoso è considerato un cliente,il quale ha sempre ragione Vero che posso sost… -