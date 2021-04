Kessie: “Tifoso del Milan da sempre”. Le dichiarazioni principali | VIDEO (Di domenica 25 aprile 2021) Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportWeek'. Le dichiarazioni principali Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Franck, centrocampista del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportWeek'. Le

Advertising

OracoloRNit : ??? #Milan, #Kessié a #SportWeek: 'Da bambino tifavo Milan e andavo matto per #Shevchenko. Pensai che avrei dovuto s… - andreafabris96 : ??? #Milan, Franck #Kessié ???? a #SportWeek: 'Da bambino tifavo Milan e andavo matto per #Shevchenko. Pensai che avre… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Kessie: 'Io tifoso e presidente del #Milan. Rinnovo, ne parleremo. La 19 a #Bonucci? Non so se lo rifarei...' - 2003_manchester : RT @cmdotcom: #Kessie: 'Io tifoso e presidente del #Milan. Rinnovo, ne parleremo. La 19 a #Bonucci? Non so se lo rifarei...' - estornudoauto : RT @cmdotcom: #Kessie: 'Io tifoso e presidente del #Milan. Rinnovo, ne parleremo. La 19 a #Bonucci? Non so se lo rifarei...' -