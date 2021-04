Kean si racconta | «La Juve mi ha dato tutto | ma a Parigi sto benissimo Europeo? Siamo forti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 aprile 2021) Moisesi èto in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove si èto a 360 gradi: dalla sua infanzia alla bellezza di giocare con Neymar e Mbappé Moise, attaccante del PSG ma di proprietà dell’Everton, si èto in una intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua infanzia fino ad arrivare agli obiettivi che si pone adesso con ini e con l’Italia all’. INFANZIA – «Il primo pallone? Ad Asti, in oratorio andavo sempre con mio fratello che si allenava lì. Lo accompagnavo e, visto che non potevo giocare con loro (lui è del 1993, io del 2000), cercavo di imitarlo. Mi mettevo da parte con un pallone. E tiravo in porta. Ho cominciato così, a sei anni… Quando ero piccolo non tifavo per nessuna squadra. ...