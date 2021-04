Juventus, voci su Del Piero presidente: la situazione (Di sabato 24 aprile 2021) La posizione di Andrea Agnelli scricchiola e si starebbe facendo così avanti l’ipotesi Del Piero alla presidenza della Juventus L’edizione odierna de Il Messaggero ha rilanciato l’indiscrezione legata al presunto ritorno alla Juventus di Alessandro Del Piero. In caso di addio di Andrea Agnelli, il nome dell’ex capitano bianconero è tornato in auge per un clamoroso ritorno a Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Del Piero, si legge, potrebbe essere affiancato in questo ipotetico scenario o da Alessandro Nasi, nome di famiglia e uomo di assoluta fiducia di John Elkann, o da Marcello Lippi, ma i discorsi in questo senso sono ancora prematuri. Si tratta al momento soltanto di voci, visto che la situazione è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) La posizione di Andrea Agnelli scricchiola e si starebbe facendo così avanti l’ipotesi Delalla presidenza dellaL’edizione odierna de Il Messaggero ha rilanciato l’indiscrezione legata al presunto ritorno alladi Alessandro Del. In caso di addio di Andrea Agnelli, il nome dell’ex capitano bianconero è tornato in auge per un clamoroso ritorno a Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Del, si legge, potrebbe essere affiancato in questo ipotetico scenario o da Alessandro Nasi, nome di famiglia e uomo di assoluta fiducia di John Elkann, o da Marcello Lippi, ma i discorsi in questo senso sono ancora prematuri. Si tratta al momento soltanto di, visto che laè ...

Advertising

forumJuventus : #SuperLeague, Agnelli allontana le voci di dimissioni: 'Non lascio la Juve' ??? - ctencah : In casa #Juventus occhio al ritorno di #DelPiero come presidente. E trovano conferme le voci di un #Marotta-bis - ApMdp : La stagione finora deludente della #Juventus ha spostato l'attenzione di tutti i tifosi sul calciomercato, tante le… - maradoniano1972 : @ZZiliani Solita manfrina.... incominciano a mettere voci in mezzo ....su CR7 ....che in questo momento a parte il… - carlonasi : RT @forumJuventus: #SuperLeague, Agnelli allontana le voci di dimissioni: 'Non lascio la Juve' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus voci Calciomercato Juventus, mossa Dembele - Gratis nel 2022 ... c'è tempo in casa Juventus anche per pensare al futuro e al calciomercato. L'attacco è il reparto ... in scadenza nel 2022, da risolvere, mentre le voci su un possibile addio anticipato di Cristiano ...

MIlan pronto a scaricarlo ma è bufera sui social ...partite i rossoneri ora vedono a rischio anche la qualificazione in Champions League e le voci che ...nazionale che secondo molti organi di stampa potrebbe decidere di accettare le avance della Juventus.

Marotta torna alla Juve e Conte in Inghilterra? Le voci si rincorrono JMania Mercato Juve: ipotesi Asensio e Busquets. Ecco chi partirebbe Tra scambi tattici e di bilancio, le possibili trattative dei bianconeri con gli altri due club fondatori del progetto Superlega: Real Madrid e Barcellona ...

Calciomercato Juventus, Kean non dimentica: “Ritorno? Nel mio cuore…” Sarà uno dei principali protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato, è uno dei principali obiettivi della Juventus. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Moise Kean, ex attaccante dei ...

... c'è tempo in casaanche per pensare al futuro e al calciomercato. L'attacco è il reparto ... in scadenza nel 2022, da risolvere, mentre lesu un possibile addio anticipato di Cristiano ......partite i rossoneri ora vedono a rischio anche la qualificazione in Champions League e leche ...nazionale che secondo molti organi di stampa potrebbe decidere di accettare le avance dellaTra scambi tattici e di bilancio, le possibili trattative dei bianconeri con gli altri due club fondatori del progetto Superlega: Real Madrid e Barcellona ...Sarà uno dei principali protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato, è uno dei principali obiettivi della Juventus. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Moise Kean, ex attaccante dei ...