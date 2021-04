Juventus, è giallo Agnelli: “si nasconde e non partecipa alla video-riunione di Serie A dopo la figuraccia Superlega” (Di sabato 24 aprile 2021) Ancora reazioni sulla Superlega ed in particolar modo sul presidente Andrea Agnelli. Il numero uno della Juventus è finito nel mirino in quanto protagonista del progetto della nuova competizione, poi andato in fumo in seguito al dietrofront di sei squadre inglesi. Addirittura sono state chieste le dimissioni di Agnelli, la situazione è ancora in fase di evoluzione e non sono da escludere colpi di scena. Le scena sono state obbligate a lasciare la competizione, con la minaccia di non poter partecipare alla prossima Superlega. E’ ancora tensione per Andrea Agnelli, gli ultimi aggiornati sono arrivati da Dagospia che riporta un articolo de ‘Il Corriere della Sera’. “Andrea Agnelli, il più atteso della giornata, ha inviato in sua vece ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Ancora reazioni sullaed in particolar modo sul presidente Andrea. Il numero uno dellaè finito nel mirino in quanto protagonista del progetto della nuova competizione, poi andato in fumo in seguito al dietrofront di sei squadre inglesi. Addirittura sono state chieste le dimissioni di, la situazione è ancora in fase di evoluzione e non sono da escludere colpi di scena. Le scena sono state obbligate a lasciare la competizione, con la minaccia di non poterreprossima. E’ ancora tensione per Andrea, gli ultimi aggiornati sono arrivati da Dagospia che riporta un articolo de ‘Il Corriere della Sera’. “Andrea, il più atteso della giornata, ha inviato in sua vece ...

