Juve: Chiesa non ha recuperato, salta sfida dell'ex (Di sabato 24 aprile 2021) "Chiesa non sarà convocato, non ha ancora recuperato dall'infortunio": Andrea Pirlo annuncia l'assenza dell'esterni, che salterà così la sfida contro il suo passato, domani a Firenze. "Dybala sta ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) "non sarà convocato, non ha ancoradall'infortunio": Andrea Pirlo annuncia l'assenza'esterni, che salterà così lacontro il suo passato, domani a Firenze. "Dybala sta ...

ZZiliani : Ha schifato #Allegri dopo Juve-Ajax, #Sarri per averlo tolto con Lokomotiv e Milan, #Pirlo per l’indisciplina di ch… - AnsaToscana : Juve: Chiesa non ha recuperato, salta sfida dell'ex. Pirlo: 'Dybala sta meglio, gambe girano nel modo giusto' #ANSA - Filo2385Filippo : RT @CorSport: #Juve, #Pirlo: '#Chiesa out, #Dybala sta meglio. #Agnelli è sereno' ???? - Fprime86 : RT @CorSport: #Juve, #Pirlo: '#Chiesa out, #Dybala sta meglio. #Agnelli è sereno' ???? - CorSport : #Juve, #Pirlo: '#Chiesa out, #Dybala sta meglio. #Agnelli è sereno' ???? -