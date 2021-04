' Juve al lavoro per Dembélé gratis nel 2022'

Advertising

Juventus e Barcellona , dopo essere state alleate sul tavolo della Superlega , potrebbero sfidarsi sul mercato. Secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo "Sport" l'entourage dell'attaccante ...... teniamo a chiarire che per quanto ci risulta non è stato epurato ma ha raggiunto un accordo con l'azienda per la conclusione del suo rapporto di'. ' Ci preme inoltre sottolineare che la ...Commenta per primo Vincenzo Montella è fermo da un anno e mezzo, da quell’esonero con la Fiorentina dopo il quale non ha più allenato: “Sono fasi della carriera – ha detto il tecnico al Corriere dello ...Secondo le indiscrezioni di Sport l'attaccante potrebbe vestire di bianconero nella prossima stagione, non rinnovando il contratto con il Barcellona ...