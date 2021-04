Joker – Wild card | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 24 aprile 2021): trama, cast, trailer e streaming delsu Sky Cinemaè ilin onda questa sera, sabato 24 aprile 2021, in prima serata su Sky Cinema Uno dalle 21.15. La pellicola del 2015 diretta da Simon West è basata sul romanzo Calore (Heat), scritto nel 1985 da William Goldman. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming? Eccoche c’è da. Trama Las Vegas. Nick(Jason Statham), ex ufficiale della marina statunitense e dipendente dal gioco d’azzardo, ha deciso di impiegare le proprie abilità nel combattimento diventando la guardia del corpo ...