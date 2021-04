Advertising

ilpost : Joe Biden ha riconosciuto il genocidio degli armeni - Agenzia_Ansa : Joe Biden ha deciso di riconoscere il genocidio armeno. Lo scrive il New York Times. Sarà il primo presidente Usa a… - rtl1025 : ?? Il presidente americano Joe #Biden ha riconosciuto ufficialmente il #genocidio armeno in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - Activnews24 : ?? #BREAKING | Il presidente americano riconosce, Joe #Biden, il genocidio armeno. Si tratta di una svolta nella politica estera Usa - EugenioCardi : RT @ilpost: Joe Biden ha riconosciuto il genocidio degli armeni -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden

L'HuffPost

A novantatré giorni dal suo insediamento, il 23 aprile, il presidente degli Stati Uniti,, ha chiamato per la prima volta il presidente Recep Tayyip Erdoan. Ha scelto di farlo in un periodo dell'anno molto significativo per la storia turca, per due ragioni. In primo luogo perché ...DETROIT - Il presidente Usaha incontrato alla Casa Bianca i top manager di una dozzina di grandi aziende dell'automotive e del digitale, tra cui il Ceo di General Motors Mary Barra e il Ceo di Ford Motor Jim Farley, ..."Una 'bomba'". Antonia Arslan giudica così il riconoscimento del genocidio armeno da parte di Joe Biden, all'indomani di un colloquio telefonico con il leader turco Recep Tayyip Erdogan, passato più ...Intervista alla scrittrice Antonia Arslan sulla svolta di Biden: "Va combattuto l'abuso che spesso si fa di questo termine". "Erdogan? Ha una precisa ambizione neo-ottomana" ...