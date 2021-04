Jasmine Trinca compie 40 anni. I film da rivedere (Di sabato 24 aprile 2021) Auguri a Jasmine Trinca, che compie 40 anni il 24 aprile. Un compleanno importante per l’attrice che, di fatto, è tra le più importanti del panorama italiano (e internazionale) e che, solo negli ultimi anni, ci ha regalato interpretazioni incredibili. Questo, in realtà, vale per tutta la carriera di Jasmine Trinca, talmente lunga e densa che è davvero difficile che sia ancora così giovane. Del resto, romana di classe 1981, è attrice praticamente da sempre. A soli 19 anni supera il casting tra oltre 2.500 candidate per il ruolo di Irene in La stanza del figlio (2001) di e con Nanni Moretti. È un trampolino notevole, soprattutto perché la sua prima prova le vale un Globo d'Oro come Miglior attrice esordiente e una candidatura ai David ... Leggi su gqitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Auguri a, che40il 24 aprile. Un compleanno importante per l’attrice che, di fatto, è tra le più importanti del panorama italiano (e internazionale) e che, solo negli ultimi, ci ha regalato interpretazioni incredibili. Questo, in realtà, vale per tutta la carriera di, talmente lunga e densa che è davvero difficile che sia ancora così giovane. Del resto, romana di classe 1981, è attrice praticamente da sempre. A soli 19supera il casting tra oltre 2.500 candidate per il ruolo di Irene in La stanza del figlio (2001) di e con NMoretti. È un trampolino notevole, soprattutto perché la sua prima prova le vale un Globo d'Oro come Miglior attrice esordiente e una candidatura ai David ...

