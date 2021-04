Jacobs | ' Sarò il primo italiano in finale nei 100 alle Olimpiadi Ecco perché'

(Di sabato 24 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Sarò

La Gazzetta dello Sport

Marcellva veloce. In tutti i sensi. Ieri a Formia alcuni test usando per la seconda volta lo 'scudo aerodinamico' e, dopo un'altra 1h15' di treno, un incontro a Roma con Nicoletta Romanazzi, ...... quando sono andato da Paolo che mi ha dato la bandiera - racconta- C'è tantissimo del mio ... Nella vita normale per me non cambia niente, mapiù consapevole delle mie potenzialità e ...