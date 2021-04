Iva Zanicchi | il dolore per la morte dell’amica Milva | lungo messaggio di addio

(Di domenica 25 aprile 2021) Ivaha commentato la scomparsa della sua cara collega ed amica, avvenuta nella mattinata del 24 aprile. Ecco le sue parole. Le parole di IvaLa notizia delladi Maria Biolcati, in arte, amatissima cantante ha sconvolto il grande pubblico. A piangere la dipartita dell’arista 81enne, avvenuta nelle scorse ore, ha scioccato tanti suoi colleghi. Tra questi anche la cantante Iva, raggiunta da Adnkronos. Il neo opinionista de L’Isola dei Famosi, come ha spiegato la nota agenzia, non ha trattenuto le lacrime per la notizia delladella cara amica. Ha dichiarato: “Sono davvero molto addolorata, è una tristissima notizia”.ha spiegato che nel novembre scorso, quando ...

Advertising

Corriere : Zanicchi ricorda Milva: «Io Aquila, lei Pantera. Ma dietro le quinte eravamo amiche» - QuiMediaset_it : La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni… - giusy_prete : Comunque che cosa carina questa che ha raccontato iva zanicchi sulla famiglia di Albano... signori si nasce, a pres… - giusy_prete : #ciaomaschio la migliore iva che esiste è la zanicchi #albano - idea_liberale : Ma che carina iva Zanicchi che telefona ad Albano? #ciaomaschio -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

La cantante faceva parte del quartetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta, con Mina, la Tigre di Cremona,, l'Aquila di Ligonchio e Orietta Berti, l'...Il lunedì e il giovedì scende in campo il reality, con l'Isola dei Famosi che conserva ancora tutto il suo fascino e che - oltre alle affidabili Ilary Blasi e- ha trovato in Tommaso ...Una scomparsa che ha destabilizzato i cuori e gli animi di tutti. Come tanti, anche Cristiano Malgioglio ha voluto dare il suo ultimo saluto a Milva, chiamando in causa Maria De Filippi ...Cristiano Malgioglio lancia l’appello a Maria De Filippi dopo aver appreso della morte dell’amica e collega Milva. Il paroliere e cantante, nonché personaggio televisivo, raggiunto dall’AdnKronos ha c ...