Isola dei Famosi, Paul Gascoigne abbandona per problemi fisici (Di sabato 24 aprile 2021) Una cosa è certa…. Paul Gascoigne nonostante l’infortunio alla spalla ha provato a fare di tutto pur di restare sull’arcipelago honduregno, ma purtroppo alla fine complice l’aggravarsi del suo quadro clinico ha dovuto arrendersi. L’avventura dell’ex calciatore all’Isola dei Famosi si è conclusa anzi tempo, ma ha comunque lasciato il segno. Dopo l’infortunio iniziale, avvenuto su Playa Reunion, il concorrente era tornato in gioco, nonostante il braccio fasciato. Ma purtroppo con il passare dei giorni le sue condizioni sono peggiorate, come confermato anche dalla conduttrice del reality show Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Durante queste ultime ore la salute di Paul Gascoigne sono andate a peggiorare, come è stato detto anche da Ilary Blasi durante l’undicesima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 24 aprile 2021) Una cosa è certa….nonostante l’infortunio alla spalla ha provato a fare di tutto pur di restare sull’arcipelago honduregno, ma purtroppo alla fine complice l’aggravarsi del suo quadro clinico ha dovuto arrendersi. L’avventura dell’ex calciatore all’deisi è conclusa anzi tempo, ma ha comunque lasciato il segno. Dopo l’infortunio iniziale, avvenuto su Playa Reunion, il concorrente era tornato in gioco, nonostante il braccio fasciato. Ma purtroppo con il passare dei giorni le sue condizioni sono peggiorate, come confermato anche dalla conduttrice del reality show Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Durante queste ultime ore la salute disono andate a peggiorare, come è stato detto anche da Ilary Blasi durante l’undicesima ...

