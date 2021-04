Isola dei Famosi non andrà in onda di giovedì: ecco in che giorno verrà spostata (Di sabato 24 aprile 2021) L’Isola dei Famosi verrà spostata dal giovedì al venerdì sera, prendendo il posto che attualmente occupa “Felicissima sera”, il fortunato show condotto da Pio e Amedeo, duo di comici pugliesi che sta sbancando l’auditel. Isola dei Famosi non andrà in onda di giovedì Così come si legge su FanPage, l’Isola dei Famosi slitterà di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 aprile 2021) L’deidalal venerdì sera, prendendo il posto che attualmente occupa “Felicissima sera”, il fortunato show condotto da Pio e Amedeo, duo di comici pugliesi che sta sbancando l’auditel.deinonindiCosì come si legge su FanPage, l’deislitterà di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - GiovannaSandr16 : RT @actarus1070: Non vi fate due domande su come hanno e stanno gestendo la panemia... continuate a guardare grande fratello e l'isola dei… - Novanews242 : RT @Novanews242: Isola dei Famosi, Gilles Rocca abbaia e ringhia contro le nuove naufragh... -