Isola dei Famosi, cambia tutto: la clamorosa decisione (Di sabato 24 aprile 2021) sulle prossime puntate del reality show di Canale 5. cambiamenti in arrivo a L’Isola dei Famosi. Proprio come la quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche il reality ambientato in Honduras va in onda con il doppio appuntamento settimanale, di lunedì e di giovedì sera. Da maggio, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 aprile 2021) sulle prossime puntate del reality show di Canale 5.menti in arrivo a L’dei. Proprio come la quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche il reality ambientato in Honduras va in onda con il doppio appuntamento settimanale, di lunedì e di giovedì sera. Da maggio, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - mapkomarco521 : RT @actarus1070: Non vi fate due domande su come hanno e stanno gestendo la panemia... continuate a guardare grande fratello e l'isola dei… - sotirias : RT @actarus1070: Non vi fate due domande su come hanno e stanno gestendo la panemia... continuate a guardare grande fratello e l'isola dei… -