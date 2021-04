Isola dei Famosi cambia giorno, pronto lo spostamento appena finito Felicissima Sera (Di sabato 24 aprile 2021) Pare proprio che la scelta di mandare in differita la puntata del giovedì dell’Isola dei Famosi, a causa della concomitanza con la costola spagnola Supervivientes su Telecinco, non abbia portato per nulla bene in termini di ascolti e di share al programma condotto per il primo anno da Ilary Blasi. Come ormai sappiamo, infatti, l’appuntamento settimanale del lunedì è in diretta dall’Honduras mentre quello del giovedì è registrato nel pomeriggio stesso, anche se al pubblico viene “spacciato” come prima Serata e live pur sapendo che non è così e che è un po’ come il segreto di Pulcinella. Questa decisione dei vertici di Mediaset e nello specifico di Canale 5, però, pare non essere stata una buona soluzione. Le puntate della metà settimana, da quando sono registrate, hanno perso parecchi punti percentuali di share, confermando un marcato ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 24 aprile 2021) Pare proprio che la scelta di mandare in differita la puntata del giovedì dell’dei, a causa della concomitanza con la costola spagnola Supervivientes su Telecinco, non abbia portato per nulla bene in termini di ascolti e di share al programma condotto per il primo anno da Ilary Blasi. Come ormai sappiamo, infatti, l’appuntamento settimanale del lunedì è in diretta dall’Honduras mentre quello del giovedì è registrato nel pomeriggio stesso, anche se al pubblico viene “spacciato” come primata e live pur sapendo che non è così e che è un po’ come il segreto di Pulcinella. Questa decisione dei vertici di Mediaset e nello specifico di Canale 5, però, pare non essere stata una buona soluzione. Le puntate della metà settimana, da quando sono registrate, hanno perso parecchi punti percentuali di share, confermando un marcato ...

Advertising

MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - QuotidianPost : Valentina Persia in lacrime all’Isola per la sorpresa dei suoi figli - boccadorata43 : #24aprile Vecchie foto..l’isola d’Elba.. ho passato anni di vacanze qua e sono sicura che sia uno dei posti piu’be… -